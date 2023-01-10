Россиянам объяснили, как противостоять новому штамму коронавируса «кракен» Вирусолог Волчков призвал ревакцинироваться от COVID-19 с целью защиты от нового штамма «кракен»

Новый штамм коронавируса «кракен» не представляет большой опасности для россиян, однако тем, кто не переносил инфекцию за последний год, следует ревакцинироваться, заявил в беседе с NEWS.ru вирусолог Павел Волчков. По его словам, у россиян уже выработался необходимый иммунитет для противостояния COVID-19, однако прививка лишней не будет.

Для человеческой популяции РФ данный штамм не представляет большой опасности. В то же время, это не значит, что он не вызовет дополнительного объема заболеваемости. Правда, и критическим образом повлиять на эпидемиологическую ситуацию он не способен. «Кракен» сам по себе является подштаммом «омикрона». Поэтому тот иммунитет, который сформировался у населения России вполне спокойно сможет ему противостоять. В то же время тем гражданам, которые не болели короной в последний год, крайне рекомендуется пройти ревакцинацию, — сказал вирусолог.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что «кракен» является довольно слабым вариантом патогена. При этом профессор отметил, что в группе риска люди, которые не переболели в прошлом. «Кракен» может вызвать тяжелую форму COVID-19 у россиян со слабым иммунитетом, пояснил специалист. Чумаков отметил, что пугающее название нового подварианта ничего не значит, а по опасности он сравним с тем же «омикроном».