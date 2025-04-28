Россиянам объяснили, как правильно выбрать водонагреватель в квартиру Бизнесмен Васильев: семье из трех человек нужен водонагреватель на 100 литров

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Семье из трех-четырех человек нужен водонагреватель емкостью 80–100 литров, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, одному-двум членам семьи достаточно 30–50 литров.

Ключевой элемент любого водонагревателя — ТЭН (он же трубчатый электронагреватель). Мокрые нагревательные элементы дешевле, но нуждаются в регулярной очистке от накипи. Сухие ТЭНы, помещенные в защитную колбу, служат значительно дольше, хотя их стоимость выше. Объем бака подбирайте исходя из количества пользователей: 30–50 л хватит на одного-двух человек, семье из трех-четырех человек потребуется бак на 80–100 л, а для частного дома с ванной лучше рассматривать модели от 150 л, — добавил Васильев.

Он отметил, что мощность устройства стоит выбрать такую, какую выдержит электропроводка. Модели на 1,5–2 кВт подойдут для слабых сетей, нагреватели на 5–7 кВт быстрее обеспечивают горячей водой, но требуют отдельной линии электропитания, напомнил эксперт.

Для экономии энергии выбирайте устройства класса «А» или «А+» с функцией поддержания температуры — это позволит существенно снизить расход потребляемой электроэнергии. Для дач с сезонным проживанием лучше подходят компактные проточные нагреватели, которые не требуют времени на нагрев, но нуждаются в мощной электросети. В условиях ограниченного пространства квартир стоит обратить внимание на плоские модели, занимающие минимум места, — отметил Васильев.

По его словам, газовые модели идеальны для домов с магистральным газом — они быстро нагревают воду, но требуют профессионального монтажа и дороже в обслуживании на 20–30%, чем электрические, что компенсируется меньшими эксплуатационными расходами. Электрические варианты проще в установке и безопаснее, что делает их оптимальным выбором для квартир и дач, хотя ежедневная эксплуатация обходится дороже, подытожил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что создание комфортной и безопасной мангальной зоны для приготовления шашлыков будет стоить от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. По его словам, эта цена включает в себя качественный мангал из толстой стали, укладку дорожки, кирпичного основания, установку лавочки, а также дополнительные элементы, такие как навес из металла или поликарбоната.