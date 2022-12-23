Россиянам объяснили, как правильно начать новую жизнь в 2023 году Психолог Хадарцева: начинать «новую жизнь с 1 января» нужно постепенно

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Многие люди обещают себе «начать новую жизнь с 1 января», однако делать это нужно постепенно, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. По ее словам, если человек хочет регулярно заниматься спортом, то он может начать с одного занятия в неделю и постепенно увеличивать нагрузку. В случае с питанием также следует шаг за шагом отказываться от вредных продуктов. Психолог утверждает, что такой подход будет наиболее эффективным для изменения образа жизни в лучшую сторону.

Если вы хотите дать себе обещание изменить жизнь, сделайте это экологично. Это должно быть не категорично с завтрашнего дня. Так или иначе вы должны это запланировать. Если вы решили регулярно заниматься спортом, ваша задача - купить абонемент и начать тренироваться 1-2 раза в неделю, постепенно увеличивая частотность до 3-4 раз. Если вы решили правильно питаться, лучше делать это постепенно: сначала отказаться от сахара, потом от мучного и так далее, — призывает Хадарцева.

Она отмечает, что любые жесткие рамки с одной стороны нивелируют нарушения, которые есть сегодня, с другой — загоняют организм и психику в серьезный стресс.

Говоря об истоках желания «начать новую жизнь» с завтрашнего дня специалист заявляет, что в большинстве случаев все исходит из детских травм. Если в детстве родители ругали ребенка за проступки, чувство неполноценности и уничижения может сохраниться с ним и во взрослом возрасте. Хадарцева считает, что такой подход может деструктивно сказаться на человеке.

Любые обещания, которые обращены к завтрашнему дню, как правило, пропитаны детскими травмами. К тем самым ситуациям, когда родители нас ругали за плохое поведение, а мы обещали им в скором времени исправиться. Так же и здесь: мы как будто сами себя ругаем за проступки и пытаемся избавиться от чувства вины с помощью краткосрочных обещаний. При этом аскеза, взятая нами, начинает работать деструктивным образом, запуская программу самоуничтожения, — утверждает она.

По мнению психолога, в идее «начать новую жизнь с чистого листа» в 2023 году ничего плохого нет, но для этого важно уже сейчас понять, какие конкретно нужны изменения. Для большей эффективности она советует распланировать их на год вперед, а не просто обрубить все с 1 января.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что под конец года не стоит концентрироваться на работе и пытаться разобраться со всеми накопившимися делами, так как это может привести к переутомлению и депрессии. Она посоветовала трезво оценивать свои возможности и рассмотреть вариант о переносе части планов на следующий год. Эксперт уточнила, что закончить все дела до Нового года требует огромных усилий и, как правило, приносит человеку разочарование.