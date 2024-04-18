Россиянам объяснили, как пережить надвигающийся шторм Эксперт по выживанию Халилов призвал россиян не выходить из дома в ураган

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с NEWS.ru в связи с прогнозами о шторме в Центральной России призвал граждан не выходить из дома и переставить машину на подземный паркинг. Если на улицу все же пришлось выйти, то нужно смотреть по сторонам, отказаться от наушников и капюшонов. По словам эксперта, основную опасность представляют различные рекламные щиты, вывески и облицовки.

По возможности, лучше вообще никуда из дома не выходить, а машину переставить на подземный паркинг, чтобы на нее не рухнуло дерево или рекламный щит, облицовка зданий. Находясь на улице — смотрите по сторонам, вытаскивайте наушники из ушей, снимайте капюшон, чтобы периферийное зрение работало, чтобы все слышали и видели. Повторю — облицовку срывает, рекламные щиты, вывески. Все это может стать повреждающими факторами, — объяснил Халилов.

Кроме сильного ветра, Россию могут настигнуть обильные осадки и молнии, добавил эксперт. Необходимо понимать, что стихия очень опасна. Любой предмет, падающий с высоты, рискует нанести фатальные травмы, объяснил Халилов.

Ранее сообщалось, что мощный девятибалльный шторм придет в Москву и Центральную Россию в пятницу, 19 апреля. В зону разбушевавшейся стихии с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.