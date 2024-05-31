Россиянам объяснили, как отличить охлажденную рыбу от размороженной Роскачество: тушка размороженной рыбы более сухая, чем у охлажденной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличить охлажденную рыбу от размороженной можно по влажности, объяснило Роскачество. По данным организации, у последней тушка более сухая. Также глаза у охлажденной рыбы прозрачные, в то время как у размороженной — мутные. Тушка первой должна быть покрыта слоем прозрачной слизи, а чешуя — блестеть. Также на охлажденный морепродукт можно надавить пальцем. Если ямка сразу исчезает — рыба не разморожена.

Еще один признак неоднократного размораживания и замораживания рыбы — запах старого жира, — говорится в Telegram-канале Роскачества.

Охлажденная тушка должна храниться на ледяной крошке при условии отсутствия воды. Куски льда не должны быть крупными. Рыба, в свою очередь, лежит горизонтально. В такой позиции она не должна соприкасаться со льдом.

Россиянам напомнили, что чем дальше рыба продается от места вылова, тем больше шанс купить не охлажденный, а размороженный продукт. Последний необходимо хранить при температуре не выше минус 18 градусов.

Ранее стало известно, что рыбу из городских водоемов категорически нельзя употреблять в пищу. Профессор факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин отметил, что в пруды и реки могут попасть сточные воды или их испарения с содержанием канцерогенов.