Россиянам объяснили, как отказ от алкоголя и табака сделает их миллионерами Финансист Дроздова: экономя на табаке и спиртном, можно заработать 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курящий россиянин в среднем тратит 2280 рублей в месяц на сигареты (18 пачек) и 5600 рублей на спиртное (две бутылки по 700 рублей в неделю), рассказала NEWS.ru инвестиционный эксперт Елена Дроздова. Она отметила, что если вкладывать сэкономленные на вредных привычках средства, за 10 лет можно стать обладателем состояния в два миллиона рублей.

В месяц расходы на сигареты составят 2280 рублей, в год это 37 360 рублей. Алкоголь — для расчета возьмем две бутылки по 700 рублей в неделю — в месяц это 5600, в год 67 200. Расходы на сигареты и алкоголь в месяц составляют 7880 рублей, в год это 104 500 рублей. Если данные средства инвестировать, то за 10 лет можно заработать капитал в 2 073 160, 10 рубля, — отметила Дроздова.

В качестве примера она взяла доходность, «которую может получить абсолютно каждый при консервативной и умеренной стратегии инвестирования — 10% и 14% годовых. По ее словам, суть «сложного процента» в том, что полученные проценты дальше заново инвестируются, а не забираются для личных целей.

Стартовый капитал — сэкономленные 7880 рублей, далее ежемесячно пополнять счет на эту же сумму в течение 10 лет. Если ее направлять в инструменты с доходностью 10% годовых, получим итоговый капитал — 1 635 509,92 рубля. Из них 945 600,00 — сумма пополнения и 682 029,92 — полученный доход. При инвестировании этой же суммы под 14% итог составит 2 073 160,10 рубля , из него 945 600,00 рубля ваши пополнения и 1 119 680,10 рубля — доход, — подытожила Дроздова.

Ранее инвестор и эксперт по финансам Мария Кузнецова порекомендовала гражданам заняться повышением финансовой грамотности, чтобы с наименьшими рисками вкладывать средства в покупку акций, облигаций или недвижимости. По ее словам, в условиях, когда уровень инфляции уже официально достиг 11%, хранение денег в банках теряет свою привлекательность, так как размер депозита обычно составляет 5–7% и разница будет «съедаться».