Россиянам объяснили, как оплачивается работа в майские праздники Юрист Нечаева: работа в праздники оплачивается в двойном размере либо предполагает отгул

В случае работы в выходные и праздничные дни сотрудники имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул. Об этом РИА Новости рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что работающие в формате пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. При шестидневном формате работы отдых придётся на дни с 1 по 2 мая и с 8 по 10 мая. При сменном формате работы выходные устанавливаются в соответствии с графиком.

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал пять часов), — сказала Нечаева.

При этом привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия в случае, когда требуется выполнить непредвиденную заранее работу, от которой зависит нормальная деятельность всей организации или отдельных её подразделений.

Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошли катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе.

Ранее бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, где москвичи смогут провести майские праздники с пользой для здоровья. Он обратил внимание на наличие отлично оборудованных зон отдыха в столице, так что москвичам не стоит беспокоиться и специально куда-то ехать, чтобы хорошо провести время.