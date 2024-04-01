Россиянам объяснили, как оформить микрозаем и не разориться Эксперт Голованов: микрозаем надо брать в экстренных случаях и на короткий срок

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Оформление микрозаймов грозит жесткими условиями возврата долга и проблемами с коллекторами, поэтому брать их стоит только в экстренном случае и при уверенности в погашении, заявил финансовый эксперт Эван Голованов для NEWS.ru. По его словам, при возможности следует подумать об альтернативных способах решения финансовой проблемы.

Если все же нужно обратиться за микрозаймом, то делайте это только в случае крайней необходимости и экстренных ситуаций. Берите микрозаем только на краткий срок, который вы точно сможете погасить вовремя. Будьте готовы вернуть заем. Убедитесь, что у вас есть план по возврату займа еще до его получения, — дал несколько советов Голованов.

Эксперт предложил рассмотреть любые другие способы, кроме займов. В качестве примера он привел обращение за помощью к друзьям или родственникам или к более надежным источникам финансирования. Не стоит игнорировать и запрос на кредит в банк, так как там проценты будут значительно ниже, добавил он.

Будьте осторожны с микрозаймовыми организациями. Помните, что часто они предлагают высокие проценты и неэтичные методы взыскания долгов. Используйте микрозаймы только в крайне экстренных ситуациях и будьте готовы к возможным рискам и проблемам, — констатировал Голованов.

Ранее эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота назвал высокую процентную ставку главным коварством микрозаймов. По словам специалиста, в перспективе это создает для должников сложности по погашению такого кредита.