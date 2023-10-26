Россиянам объяснили, как нелегальная икра попала в крупные торговые сети Глава НСЗПП Шапкин: нелегальную икру могли фасовать в тару честных производителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 200 тонн красной икры неизвестного происхождения могли попасть на полки крупных торговых сетей из-за махинаций с данными производителей, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Как рассказал он в беседе с «Радио 1», фасовщики поддельной продукции могли использовать тару с адресом честного производителя.

Ранее в Россельхознадзоре заявили о выявлении на рынке РФ 191 тонны красной икры неустановленного происхождения. По данным ведомства, продукцию отправляли в магазины крупных торговых сетей «О’Кей», «Вкусвилл», «Магнит», «Перекресток» и «Лента».

Как пояснил Шапкин, при фасовке икры на подпольных складах могли указать, что продукция была произведена на Камчатке, и указать адрес и другие данные проверенного производителя, хотя на самом деле икра не имеет к нему отношения. Затем такую икру продают в торговые сети, и только там в ходе проверок выясняется, что происхождение продукта не соответствует заявленному. При этом, как отметил эксперт, около 70% икры в магазинах не соответствует нормам.

Там и кишечная палочка, и другие бактерии бывают. Очень модно сейчас стало имитировать икру или подкладывать имитированную икру к настоящей. Когда в кустарных условиях производится икра, туда попадает всякое. <...> В некоторых видах икры можно найти запрещенные консерванты, типа уротропина, и массу других вещей, — рассказал Шапкин.

Ранее биолог Ирина Пронина рассказала, что поддельная красная икра, выдаваемая за натуральную, чаще всего изготавливается из дешевого желатина, рыбьего жира и красителей. Эксперт отметила, что определить фальшивку можно в домашних условиях.