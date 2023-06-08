Россиянам объяснили, как недосып сказывается на работоспособности Психолог Ахмедов предупредил о снижении работоспособности из-за недосыпа

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Наиболее частой причиной снижения работоспособности является недосып в будние дни, предупредил практикующий психолог Илья Ахмедов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что при недостатке сна организм не успевает восстановиться и отдохнуть, а также испытывает стресс.

Когда вы не спите достаточно, ваш организм не успевает восстановиться и отдохнуть. Это приводит к усталости, раздражительности и снижению концентрации. Кроме того, недосып может ухудшить ваше настроение и вызвать депрессию, — подчеркнул специалист.

По словам психолога, отсутствие отдыха также негативно может отразиться на продуктивности. Мозг не успевает перезагрузиться, если человек работает без перерыва. Так, могут возникнуть проблемы с принятием решений, со зрением, боли в голове и спине. Кроме того, уставший сотрудник чаще допускает ошибки.

Исследователи аналитического центра НАФИ ранее подсчитали, что работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников около 3,5 трлн рублей в год. По данным опроса, россияне в среднем недосыпают четыре дня в неделю. На недостаток сна пожаловались 48% респондентов, а каждый третий из них подсчитал, что его производительность труда снижается на 51–75%.