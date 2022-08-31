Россиянам объяснили, как не утонуть в долгах во время кризиса Финансовый эксперт Лашко посоветовал откладывать 10% с дохода и не брать кредиты

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Во время кризиса россияне часто берут кредиты, из-за чего возрастает риск увязнуть в долгах. Чтобы спокойно пережить трудные времена, нужно откладывать небольшой процент с каждого дохода на экстренные нужды, однако не стоит сильно экономить, чтобы не потерять вкус к жизни, посоветовал финансовый эксперт Алексей Лашко в беседе с «ФедералПресс».

Самое первое правило — 10 % с каждого дохода откладываем на счета до востребования, которые пополняются и снимаются. <...> Это необходимо на случай, когда бюджет «не сходится», или если резко заболел зуб и нужно в больницу, либо когда ребенок попросил что-то очень нужное к школе, — пояснил специалист.

Лашко предупредил, что люди, которые постоянно на всем экономят, часто забывают про себя, а поддерживать ресурсное состояние в тяжелые времена весьма важно. Финансист также призвал россиян не отчаиваться. По его мнению, кризис — отличное время для того, чтобы стать предпринимателем и попробовать поработать на себя.

Россиянам ранее рассказали, что в случае финансовых трудностей не стоит отказываться от оплаты коммунальных услуг, так как платить за них придется в любом случае. Кроме того, нельзя полагаться на кредитную карту, а также обращаться в микрозаймовые организации, так как они начисляют огромные проценты в случае просрочки.