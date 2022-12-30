Россиянам объяснили, как не стать жертвой телефонных мошенников Юрист Хаминский заявил, что 99% звонков с незнакомых номеров — от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звонки, поступающие по телефону от неизвестных людей, в 99% случаев от мошенников, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, заигрывать с «разводилами» категорически нельзя, поскольку человек в этом случае пытается противостоять не другому человеку, а целой научно-технологической структуре, в которую входят психологи, нейрофизиологи, маркетологи, юристы, лингвисты, специалисты по НЛП и другие профессионалы высокого уровня.

Хаминский отметил, что мошенники применяют как «мягкий» гипноз, так и другие отлаженные манипулятивные технологии с учетом возрастных и статусных особенностей жертвы, поэтому важно не просто быть предупрежденным о рисках, но и грамотно выстроить самозащиту.

Надо убедить себя принять, что «я не хочу, чтобы меня обманули». Если ты это принимаешь, тогда и понимаешь, что не бывает никаких звонков от «служб безопасности банков» и «следователей» с мобильных телефонов, не бывает «подарочных» лотерей, призов, курсов лечения и омоложения, а также прочих видов «бесплатного сыра», — заявил Хаминский.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.