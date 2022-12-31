Россиянам объяснили, как не переесть в новогоднюю ночь Врач Островская: не нужно голодать днем 31 декабря, иначе можно переесть на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любимые новогодние блюда россиянам часто бывают чрезмерно тяжелы для организма. Чтобы не переесть за праздничным столом, нужно соблюдать ряд правил, в частности — не голодать в течение 31 декабря. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала врач-эндокринолог Елена Островская.

По ее словам, днем 31 декабря непременно следует пообедать и слегка перекусить около 19 часов. За новогодний стол лучше садиться в 21 час, не откладывать это мероприятие на глубокую ночь. Под бой курантов можно ограничиться бокалом игристого и легкой закуской, а от сладостей вовсем стоит отказаться.

Также врач не рекомендовала всю ночь сидеть за столом, а предложила запланировать прогулку или другие развлечения. Для общения есть смысл выделить зону без еды. Также очень важно пить жидкость, чтобы заполнить желудок.

Что касается меню, то здесь Островская не призывает отказываться от любимых блюд, но предлагает съесть совсем немного. И главное — не растягивать поедание оливье и селедки под шубой на все каникулы.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал, что восстановить организм после новогоднего переедания поможет поедание достаточного количества клетчатки, а именно овощей, зелени и фруктов. По его словам, также стоит обратить внимание на блюда с мягкой консистенцией, такие как суп, картофельное пюре или каша. Кроме того, врач рекомендовал в течение дня пить около 2-3 чашек кофе и есть холодец, которые помогут укрепить печень и простимулировать кишечник.

В свою очредь эндокринолог Юлия Барухина посоветовала во время застолья пить только один вид алкоголя, чтобы на утро после Нового года не стать жертвой похмелья. По ее словам, если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Кроме того, врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.