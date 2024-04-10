Россиянам объяснили, как не отравиться уличной едой на зарубежных курортах Турэксперт Ансталь: на курорте лучше питаться в ресторанах, где много местных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество обслуживания в зарубежном ресторане или точке продажи уличной еды можно определить по количеству коренных жителей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Эксперт посоветовала перед поездкой изучить отзывы про местный общепит.

Одним из признаков качественной еды, действительно, является большое количество местных. Если не знаете, какую точку продажи уличной еды выбрать, идите туда, где самая длинная очередь — больше вероятность, что в данном заведении свежие продукты. Перед поездкой лучше изучить, какие места в том или ином городе популярные, изучите отзывы, фотоснимки, — добавила Ансталь.

Собеседница подчеркнула, что принимать пищу лучше в заведениях, где готовят блюда на глазах у клиентов — меньше рисков наткнуться на просроченные продукты. Ансталь посоветовала перед посещением оценить состояние кухни.

Чем меньше лотков, тем больше вероятности, что блюда выходят из-под ножа, готовятся при вас, а не привезены и не лежат на прилавке вечность. Обращайте внимание, как содержатся кухни. Понятно, что о мишленовских стандартах говорить не приходится. Но, по крайней мере, голыми руками к продуктам прикасаться никто не должен из поваров, — подытожила она.

Ранее Ансталь заявила, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. Турэксперт также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире под названием Анхель. Он находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.