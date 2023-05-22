Россиянам объяснили, как не отравить семью едой с личного огорода Садовод Туманов заявил, что пестициды нужно покупать в обычном магазине

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Пестициды делятся на профессиональные и любительские и садоводам-частникам лучше использовать последние, заявил в беседе с NEWS.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, чтобы не отравить семью овощами с огорода, достаточно покупать средства от вредителей в магазине и руководствоваться инструкцией.

Когда мы приходим в обычный садовый магазин, там будут представлены препараты, которые разрешены, то есть они будут наиболее безопасны и отравиться или уничтожить урожай ими будет сложно. Такими препаратами и стоит пользоваться, не надо ехать в хозяйство, к агроному и покупать там неизвестный порошок, — сообщил он.

Туманов добавил, что нужно просто прочитать инструкцию к средству и руководствоваться ею.

Можно обратить внимание на понятие «срок ожидания» — это время, через которое вы даже с петрографом этого пестицида не найдете, он разлагается обычно в течение двух-трех недель, — рассказал Туманов.

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