Россиянам объяснили, как не нарваться на двойной штраф за выброс мусора

https://static.news.ru/photo/f7e9aed0-9afe-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если гражданин не донёс мусор до мусоропровода или контейнера во дворе, его оштрафуют. Такая же мера будет применена при выбрасывании пакета из окна или оставлении его в подъезде.

Как рассказал «Российской газете» юрист Александр Татаринов, сумма штрафа варьируется от одной до двух тысяч рублей. Человек несёт ответственность за свой мусор, до его помещения в контейнер, он считается собственностью гражданина.

Это касается любого мусора, любого объёма, от окурка до «картофельного» мешка с отходами, — предупредил Татаринов.

При этом за повторное нарушение, если человека поймают, ему выпишут уже двойной штраф. Полиция может найти человека, который не донёс мешок до мусорки не только по камерам видеонаблюдения, отметил юрист. В самом пакете иногда есть подсказки, например школьные тетради детей с их фамилией, квитанции с данными владельца, конверты с адресом и прочее.

По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине, — добавил эксперт.

Если у правонарушения есть свидетель, он может обратиться к участковому, и тот составит акт.

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