Россиянам объяснили, как не купить поддельную елочную ретроигрушку Коллекционер Хмелев: подделку под винтажную игрушку может выдать ниточка

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Винтажные елочные игрушки могут стоить десятки, а то и сотни тысяч рублей, и при покупке важно не нарваться на подделку, рассказал в беседе с «Москвой 24» создатель музея елочных игрушек Игорь Хмелев. По его словам, отличить контрафакт от оригинального винтажа практически невозможно, однако можно обратить внимание на ниточку для крепления игрушки к елке.

Как пояснил специалист, такая ниточка на настоящей игрушке, скорее всего, будет более ветхой от времени.

Есть еще вариант разворошить вату и посмотреть, что внутри игрушки, но это уже вандализм. К сожалению, других методов, при которых игрушку не нужно портить, нет, — признал эксперт.

Он добавил, что подделка стеклянных игрушек является достаточно сложным и технологически затратным процессом, поэтому мошенники в основном занимаются продукцией из ваты, которую искусственно состаривают и продают под видом антиквариата. Отличить подделку могут только эксперты, подчеркнул Хмелев.

По словам специалиста, обычно подделывают игрушки, которые ранее выпускались массово, так как украшения из специальных каталогов известны специалистам и коллекционерам.

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