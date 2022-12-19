Россиянам дали пять советов, как начать бизнес с нуля Предприниматель Галан: для открытия бизнеса с нуля необходима идея, небольшой капитал и заряженная команда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начать бизнес с нуля реально, если следовать пяти советам: определиться с идеей, не бояться ошибок, зарядить команду на результат, четко сформулировать портрет будущих клиентов, а также не гнаться за большими первоначальными вложениями или кредитами, заявила NEWS.ru предприниматель Анастасия Галан. По ее словам, истории в стиле «хочу открыть какой-нибудь бизнес» обречены на провал.

Определитесь с идеей. У вас может быть начальный капитал, команда, но пока вы как лидер не определитесь с тем, что именно вы будете делать, это не будет иметь никакого значения. Истории с желанием открыть «какой-нибудь бизнес» обречены на провал. Второе, не останавливайтесь и не бойтесь ошибок. Если вы перфекционист, то будет достаточно сложно вести свой корабль. Ошибаются и новички, и матерые предприниматели, — считает собеседница.

Эксперт подчеркнула, что в новые направления лучше не вкладывать сразу крупные суммы или брать соответствующие кредиты, лучше дождаться, когда бизнес начнет «отбиваться».

Четко сформулируйте портрет вашего покупателя. Работа с целевой аудиторией и маркетинг в целом чрезвычайно важны. Но нужно уметь грамотно балансировать между маркетингом и реалиями, зачастую маркетологи стараюсь навязать исключительно своё видение, в этом хоре голосов нужно продолжать слышать себя и вести своё дело по задуманному вами курсу, — рассказала Галан.

Финансист Лазарь Бадалов ранее рассказал, что перед Новым годом не следует заниматься инвестициями, если вы не являетесь экспертами в этой области, однако можно начать формировать «подушку безопасности». Он отметил, что это один лучших вариантов в условиях непредсказуемости. Кроме того, финансист рекомендовал потратить лишние средства на погашение долгов.