Россиянам объяснили, как избежать проблем с кишечником во время путешествий Врач Агринская посоветовала использовать бутилированную воду во время путешествий

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Чтобы избежать проблем с кишечником и диареи во время путешествий, следует пользоваться исключительно бутилированной или кипяченой водой даже для чистки зубов, посоветовала врач-гастроэнтеролог Ольга Агринская. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что не стоит покупать напитки со льдом и свежевыжатые соки в неизвестных местах.

Рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду, в том числе для чистки зубов и приготовления льда. Не стоит пить свежевыжатые соки в неизвестных местах и напитки со льдом, а при купании в любом водоеме и даже в душе нужно стараться не глотать воду, — пояснила специалист.

По словам врача, для профилактики диареи нужно питаться только в местах с хорошей репутацией, есть продукты после тепловой обработки, внимательно проверять срок годности и отказаться от покупки еды на улице. Кроме того, важно не забывать пользоваться антисептиками и мыть руки с мылом, а в общественных местах не прикасаться к лицу.

Гастроэнтеролог добавила, что чаще всего с проблемами с кишечником путешественники сталкиваются во время поездок в страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Африки. Агринская уточнила, что диарею вызывают вирусы, бактерии и паразиты. Недомогание может длиться менее недели и проходит самостоятельно. Кроме диареи путешественник может столкнуться с болью или дискомфортом в животе, рвотой и повышением температуры тела.

Врач-терапевт Ольга Минина ранее предупредила, что в морской воде можно заразиться не только ротавирусной и энтеровирусной инфекциями, но и гепатитом А и кишечной палочкой. По ее словам, чтобы уменьшить риски, лучше посещать отдаленные пляжи.