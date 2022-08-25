Россиянам объяснили, как избежать осенней хандры Нутрициолог Петрухина: чтобы избежать осенней хандры, нужно жить настоящим

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Чтобы избежать осенней хандры, нужно начать практиковать «позитивное мышление», порекомендовала тренер личностного роста, нутрициолог Ксения Петрухина. В беседе с «МК в Крыму» она объяснила, что уже сегодня стоит начать жить настоящим, концентрироваться на хорошем и хвалить себя даже за маленькие достижения.

А для этого нужно: концентрироваться на хорошем; замечать даже маленькие радости; хвалить себя даже за небольшие достижения; смеяться и шутить; окружать себя позитивными людьми; испытывать благодарность за всё происходящее; относиться к неудачам как к полезному опыту; уметь отпускать прошлое, чтоб жить настоящим, — посоветовала эксперт.

Позитивное мышление вырабатывается только усердной практикой, предупредила тренер. По ее словам, следует попробовать в течение месяца ежедневно записывать на лист бумаги, что хорошего произошло за день, за что можно себя похвалить, а также за что чувствуешь благодарность. Через какое-то время задумываться о том, что написать, не придется, и «мир направит на вас лучи добра», подытожила Петрухина.

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