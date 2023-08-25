Россиянам объяснили, как избежать осенней депрессии Психолог Кичаев: чтобы избежать осенней депрессии, надо отдохнуть летом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы избежать депрессии осенью, следует хорошо отдохнуть летом, посоветовал в интервью «Вечерней Москве» психолог и коуч Александр Кичаев. Также держать себя в тонусе и не предаваться хандре и унынию помогут регулярные передышки после летнего сезона.

Осень — своеобразная пора сбора урожая. Если человек нормально провел лето, получил энергию солнца, моря и гор, то в осень он войдет с мотивацией. Это позволит реализовать все свои навыки и возможности, — сказал психолог.

Он посоветовал также не жить, «как белка в колесе», и стараться не ощущать себя «загнанной лошадью», выполняя непомерную работу, а научиться брать паузу. Чтобы переключиться, можно использовать выходные и праздничные дни.

Однако если депрессивное состояние сохраняется, с ним необходимо правильно работать и обратиться к специалисту. Психолог напомнил, что депрессия — не просто плохое настроение, а серьезный диагноз и справиться с ситуацией поможет лишь квалифицированный врач — психиатр или психотерапевт.

Ранее клинический психолог Марина Бондаренко рассказала, что часто депрессией называют просто плохое настроение и одновременно с этим иногда пропускают настоящую клиническую депрессию, списывая тревожные симптомы на усталость или погоду. По ее словам, в ряде таких случаев состояние может быть преодолено без применения антидепрессантов, если у человека есть ресурс.