Россиянам объяснили, как этично разговаривать по видеосвязи вне дома Эксперт по этикету Свежакова: при общении по видео нельзя снимать окружающих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общаться по видеосвязи в общественных местах можно, но для этого важно соблюдать ряд правил, чтобы не мешать окружающим, рассказала «Москве 24» эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. Так, во время разговора не стоит снимать других людей без разрешения. Чтобы не нарушать чужие границы, нужно общаться только в наушниках.

Если человек разговаривает по видеосвязи в общественном месте, то делать это нужно только в наушниках, чтобы не нарушать покой и границы находящихся рядом людей. <...> Во время видеозвонка не нужно снимать других людей без их разрешения. Лучше, чтобы они не попадали в кадр, — пояснила эксперт.

При этом существуют ситуации, когда допустимо не придерживаться данных правил. В качестве примера Свежакова привела абитуриента, приехавшего поступать в Москву и показывающего город родителям по видеосвязи. По ее мнению, окружающим стоит отнестись к этому с пониманием.

Свежакова ранее рассказала, что одной из главных ошибок, которую допускают в столовом этикете, является нарезание сразу всего содержимого тарелки на маленькие куски. По ее словам, в России принято отрезать небольшой кусок и съедать его, чтобы блюдо в тарелке сохраняло аккуратный вид.