Россиянам объяснили, как добиться удаления недостоверной информации из Сети

Для удаления недостоверной информации о гражданине из Интернета предусмотрен чёткий алгоритм действий, сообщила «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова.
По её словам, те граждане, чьи законные права были нарушены,
После этого прокуратура проверяет изложенные в заявлении сведения и в течение 10 дней делает заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляется об отсутствии таких оснований.
Затем в течение пяти дней генеральный прокурор РФ проводит проверку обоснованности принятого региональной прокуратурой заключения. В случае его подтверждения Генпрокуратура обращается в Роскомнадзор с требованием о принятии соответствующих мер.
По словам сенатора, данный алгоритм чётко прописан в законе, который одобрил Совет Федерации 23 июня 2021 года, как дополнение к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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