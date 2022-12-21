Россиянам объяснили, как часто нужно чистить смартфон от пыли и грязи Программист Ситнов посоветовал чистить смартфон от пыли и грязи раз в полгода

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Смартфон следует очищать от грязи и пыли не реже, чем раз в полгода, рассказал «Газете.Ru» программист Кирилл Ситнов. По его словам, защитную решетку динамика и гнезда для зарядки можно очистить самостоятельно, тогда как полную чистку с разбором гаджета лучше проводить профессионалу. Также эксперт предостерег от использования металлических приборов при чистке смартфона от пыли.

Я рекомендую уделять этому внимание как минимум раз в полгода. Так, со временем защитная решетка динамика может забиваться пылью, грязью или ушной серой, что сказывается на уменьшении громкости устройства. Для очистки можно воспользоваться как программными, так и техническими средствами, — рассказал Ситнов.

Эксперт рассказал, что динамик смартфона можно очистить с помощью специальной функции, задействующей низкие и высокие частоты. Для очистки гнезд для зарядки и наушников он посоветовал пользоваться ватными палочками или зубочистками, которыми с помощью выметающих движений следует удалить из разъема грязь и пыль. При этом специалист предупредил, что провести полноценную чистку смартфона можно только обученный человек со специальным оборудованием — в противном случае устройству можно навредить.

Глава Telecom Daily Денис Кусков ранее рассказал, что во время зарядки мобильного телефона им можно пользоваться, однако существует вероятность, что подобные действия приведут к неприятным последствиям. По его словам, при зарядке гаджета может произойти взрыв аккумулятора.