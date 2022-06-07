Россиянам объяснили, как бороться с произволом работодателя Генсекретарь Союза профсоюзов России Куликов объяснил, как бороться с произволом работодателя

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В случае произвола работодателя, например при необоснованном штрафе, гражданам нужно обращаться в инспекции и профсоюзы, объяснил генсекретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». При этом они не всегда могут помочь и в таком случае следует идти в суд, отметил он.

Если работник ничего не нарушил, но просто не понравился работодателю, то в первую очередь нужно обращаться в профсоюз, если таковой имеется. Далее — инспекция по труду, но это полуработающий орган, он не исполняет свои функции. Тем более в сегодняшних условиях инспекция часто ссылается на то, что запрещены внеплановые проверки, и не хотят ничего проверять. Далее идёт суд, его эффективность 50 на 50, — сказал Куликов.

Важно, чтобы вины сотрудника действительно не было, иначе опротестовать штраф будет очень сложно. Для его обжалования нужно затребовать соответствующий приказ. Хотя если зарплата неофициальная, его не будет, предупредил эксперт.

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