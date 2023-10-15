Россиянам объяснили, что отвечать на намек инспектора ДПС «договориться» Юрист Миронов: на намеки инспектора ДПС «договориться» нужно отвечать отказом

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Инспектор ДПС, который предлагает водителю «договориться», нарушает закон, заявил в беседе с ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. По его словам, если согласиться на взятку, можно не только лишиться прав, но и свободы, поэтому на подобные намеки нужно отвечать решительным отказом, уточнив, что вы не собираетесь идти на преступление.

Ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 291 или статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривают самое суровое наказание — лишение свободы, — объяснил юрист.

Собеседник агентства добавил, что многие водители опасаются отказывать инспектору, предлагающему решить вопрос деньгами, поскольку тот может назло усугубить вину отказавшегося давать взятку нарушителя. Однако, подчеркнул Миронов, никакое административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным.

Адвокат Филипп Наставшев ранее напомнил водителям, что ни в коем случае нельзя предлагать взятки сотрудникам ДПС. По его словам, таким образом автомобилист сразу превращает себя из нарушителя правил дорожного движения в уголовного преступника.