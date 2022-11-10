Россиянам объяснили, что делать при двойном списании денег с карты Юрист Янкевич: при двойном списании с карты можно вернуть деньги через несколько дней

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В случае двойного списания денег с банковской карты, их возврат возможен в течение нескольких дней. Главное, чтобы при этом не возникло подозрения на мошенничество. Тогда сроки возрата могут серьезно увеличиться. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.

По словам эксперта, так называемая «двойная покупка» происходит при коде ошибки на кассе или нестабильном интернет-соединении в онлайн-магазине. Если подобное произошло, следует запросить чек о покупке и об отказе и обратиться в родной банк, назвав секретное слова. место и время ошибочного списания. Если проблема возникла при оплате в онлайн-магазине, следует обратиться в службу поддержки.

По словам Янкевича, банки возвратят ошибочно удержанную сумму в течение нескольких дней, но только если там не возникнет подозрения в мошенничестве. Тогда разбирательство может занять до 120 дней.

Ранее ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин рассказал, что на законном основании без ведома владельца списать деньги с его банковской карты могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или взыскатель долга, обратившийся в кредитную организацию с исполнительным листом.

Также сообщалось, что Банк России предложил установить минимальные требования к двум видам имущественного страхования — страхованию банковских карт от мошеннических списаний и бытовой и электронной техники от кражи или повреждения, говорится в сообщении регулятора. Сейчас перечисленные виды страхования имеют низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации.