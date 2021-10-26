Россиянам объяснили, что делать, если на «Госуслугах» не появился QR-код

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев и врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева заявили URA.RU, что россиянам, вакцинированным от коронавируса и не получившим QR-код на портале госуслуг, следует обратиться в больницу, где была сделана прививка. Там, по мнению экспертов, им выдадут сертификат о вакцинации или же перепроверят данные, отправленные в систему.

Если человек переболел или вакцинировался, но на «Госуслугах» так и не появился заветный QR-код, то стоит обратиться в больницу, где делали прививку, там должны дать сертификат о вакцинации, — поделился Малышев.

Ярцева добавила, что нужно попросить у представителей медучреждения проверить внесённые данные после вакцинации. Он также отметила, что в работе портала госуслуг наблюдаются перебои из-за наплыва заявок.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу никак не сформируется в России из-за низких темпов вакцинации. Кроме того, COVID-19 способен мутировать, он заражает и переболевших.

Иммунолог Владимир Болибок назвал ещё одну причину: снижение иммунитета спустя шесть месяцев после вакцинации. Он уточнил, что прививка защищает от коронавируса около полугода, затем нужно ревакцинироваться.