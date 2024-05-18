Россиянам объяснили, что будет с дипломом бакалавра после реформы Минобрнауки: диплом бакалавра сохранит свою значимость после реформы

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Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра сохранят свою ценность после реформы, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. В ведомстве подчеркнули, что документ будет приравниваться к дипломам нового образца, передает РИА Новости.

Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца, — сказали в министерстве.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России отменят понятие «бакалавр». По его словам, разделяться образование будет на высшее и высшее специализированное. При этом он добавил, что в университетах останется магистратура, однако она будет «совершенно иной».

Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин рассказал, что после реформы высшего образования бакалавриат превратится в специалитет. По его словам, с введением новой терминологии система образования вернется к версии, которая была в СССР.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что реформа высшего образования в России связана с запросами работодателей и выстраиванием приоритетов. По его словам, перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует перехода на ступень ниже.