Россиянам объяснили, что будет с ценами на мясо к Новому году Эксперт по мясопереработке Рябинкин: цены на баранину будут зависеть от Ирана

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Серьезного подорожания на мясную продукцию к Новому году не ожидается, рассказал россиянам ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. В беседе с НСН он подчеркнул, что стоимость баранины будет зависеть от Ирана, который также закупает продукцию в Дагестане и Калмыкии, а цены на говядину — от Белоруссии.

Если из Белоруссии будут поставки по говядине, цены немножко вниз пойдут до Нового года, а потом пойдут вверх. По баранине нам противостоит Иран, они скупают ее в Дагестане, в Калмыкии, берут в аренду бойни. Им дешевле за доллары баранину брать, потому что он у них так не скачет. Здесь вниз уже никак не пойдешь, — пояснил эксперт.

По его словам, на данный момент основной скачок цен уже прошел, он составил около 35–40%. В связи с этим ожидать резкого роста цен к праздникам не стоит. Рябинкин уточнил, что стоимость мяса начала увеличиваться с начала весны, а теперь продавцы и сетевые магазины пытаются «потихоньку идти на уступочки». Так, цены на говядину уже немного снизились.

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