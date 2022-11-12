Россиянам объяснили, чем опасно утепление квартиры изнутри Юрист Иващенко: при утеплении жилья нужно обратить внимание на пожароопасность материалов

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Собственники жилья в рамках российского законодательства имеют право утеплять собственную жилплощадь. Однако к данному вопросу следует подходить с особым вниманием, дабы не навредить себе и соседям. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Она подчеркнула, что в первую очередь при утеплении квартиры следует обратиться внимание на используемые материалы. Они не должны содержать вредных веществ, провоцировать рост грибка или быть пожароопасными.

Юрист посоветовала больше внимания уделить оконным проемам, поскольку тепло теряется в первую очередь из-за щелей в окнах. Там она предложила разместить дополнительный слой утеплителя со специальным покрытием, сохраняющим тепло или установить двойной или тройной стеклопакет.

Ранее президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков сообщил, что желающим приобрести жилье россиянам лучше купить его прямо сейчас в уже существующих новостройках, получив субсидию от застройщика. Он объяснил такую срочную необходимость покупки недвижимости именно сейчас тем, что то жилье, которое будет построено через два-три года, окажется намного дороже, поскольку растет стоимость квадратного метра.