Россиянам объяснили, чем грозит съемка молнии на смартфон Профессор Шамин: пользоваться смартфоном в грозу опасно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Съемка молнии на смартфон может привести к гибели, рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Как пояснил ученый «Газете.Ru», гаджет может притянуть разряд, если находиться на возвышенном месте на природе или открытой местности.

Сам гаджет способен притянуть разряд. Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдет. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком. Кроме того, напряженность поля у мобильного телефона очень мала, даже во время приема звонка она не возрастает настолько, чтобы притянуть молнию, — отметил Шамин.

По словам эксперта, телефоном пользоваться опасно под одиноко стоящими деревьями или столбами, большими металлическими конструкциями или рядом с водоемами. Во время грозы всех этих мест нужно избегать при любых обстоятельствах. При непогоде следует найти укрытие и уйти подальше от береговой линии.

Ранее во Владимирской области ударом молнии убило подростка. Еще четверых госпитализировали, двоих из них после проведенного обследования отпустили домой. Предварительно, компания несовершеннолетних приехала к водоему, который находится недалеко от поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, подростки спрятались в заброшенном строении, куда и ударила молния.