Россиянам обещали два выходных дня на вакцинацию

Россияне, которые получили прививку от COVID-19 получат по два дополнительных выходных. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (…совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить- NEWS.ru) освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции, — говорится в документе.

Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удалёнку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.

Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объёмы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации. Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.