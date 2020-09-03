Россиянам не придётся проходить карантин при поездке в Египет

В диппредставительстве Египта сообщили, что граждане России, прилетающие в страну, не обязаны проходить карантин.
Прохождение карантина не требуется, — сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве Египта.
В посольстве уточнили, что все прибывающие в аэропорт Каира должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного менее чем за 72 часа до прибытия.
Тех, кто не предоставит справку о тестировании на COVID, обяжут сдать анализы в аэропорту и подождать результата около четырёх часов, отмечают туроператоры в инструкциях по посещению Египта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Республикой Мальдивы.
По оценкам экспертов, возобновление полноценного авиасообщения России со странами ЕС может затянуться до весны 2021 года.
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