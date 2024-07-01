Россиянам назвали запретные фразы на собеседовании HR-эксперт Белов: на собеседовании нельзя плохо говорить о предыдущей работе

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На собеседовании не рекомендуется плохо отзываться о предыдущей работе, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» HR-эксперт Сергей Белов. По его словам, также не следует сразу спрашивать у работодателя про повышение.

Негативные высказывания о прошлых работодателях выглядят непрофессионально. Также эйчар может провести параллель со своей компанией или понять, что в будущем сотрудник будет презрительно отзываться и о них. Даже если у вас был плохой опыт, акцентируйте внимание на том, чему вы научились и как это поможет в новой должности, — посоветовал специалист.

Эксперт отметил, что не нужно спрашивать, чем занимается компания, так как эта фраза показывает незнание о возможном месте работы. Лучше заранее ознакомиться с сайтом компании, ее продуктами и услугами. Также вопрос про повышение показывает меркантильность и нетерпеливость, что вряд ли понравится работодателю.

Отсутствие вопросов на собеседовании может означать незаинтересованность в работе, добавил Белов. Кроме того, если человек будет утверждать, что у него нет слабых сторон, работодатель может посчитать его неискренним, поскольку у каждого человека есть области, которые можно развивать. Важно помнить, что на собеседовании оценивают не только профессиональные навыки, но и манеру общения и личность потенциального работника, заключил эксперт.

Ранее HR-эксперт Владимир Кравцов заявил, что уровень зарплаты, который превышает средние показатели по рынку труда, может говорить о работодателе-мошеннике. По его словам, еще одним сигналом станет отсутствие информации об организации в социальных сетях или на сайте.