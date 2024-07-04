Россиянам назвали выгодные профессии через пять лет Эксперт НИУ ВШЭ Абанкина: через пять лет будут востребованы IT-специалисты

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Через пять лет в России будут востребованы сотрудники в сфере IT, заявила в беседе с aif.ru главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она также добавила, что в этом сегменте есть большая доля частных компаний, которые нуждаются в работниках и готовы платить им высокую заработную плату.

Если смотреть на темпы цифровизации, которые набрала наша страна, то в течение еще как минимум пяти-шести и даже 10 лет будут востребованы специалисты, связанные с информационными технологиями, — уточнила она.

По мнению Абанкиной, стране также будут нужны врачи и учителя. Однако заработки в сфере образования носят очень вариативный характер. Похожая ситуация будет наблюдаться и для инженеров, так как в их сфере спрос будет расти при невысокой заработной плате. Еще два направления, где сохранится интерес к специалистам, станут транспорт и логистика. Но из-за нынешней политической и экономической обстановки зарплаты вряд ли пойдут вверх, заключила научный сотрудник.

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заметил, что сейчас в России нет зарплат, которые наблюдались в стране на хороших должностях в 2007 году. Он добавил, что РФ понадобится не менее 12 лет, чтобы построить «экономику мечты», которая наблюдалась в период с 2005 по 2007 год.