Россиянам назвали трендовую обувь для весеннего сезона Стилист Скороходова: весной в моде будут сапоги с широким голенищем

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Весной 2024 года в моде будут сапоги с широким голенищем на низкой платформе, рассказала стилист Анна Скороходова. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что долговое время в тренде были ботфорты, но в этом сезоне они отойдут на второй план. Также можно присмотреться к ботинкам на высокой плотной подошве: они подойдут как к минималистичным образам, так и к романтичным.

Из базовой повседневной обуви, которую можно носить прямо сейчас, я бы отметила сапоги на низкой платформе с широким голенищем. Очень долго у нас в тренде были ботфорты. Но именно в этом сезоне они начали уходить на второй план, — делится стилист.

Эксперт советует тем, у кого в гардеробе остались кожаные ботфорты с обтягивающим голенищем, приспускать верхнюю зону обуви и собирать небольшие складки. Весной стоит обратить внимание на ботинки геометричной формы. В моде будут острый или квадратный мысы, а также каблук в виде геометрических форм и элементов. По словам стилиста, они дополнят даже повседневный образ.

Скороходова ранее рассказала, что главным модным трендом весны этого года является женственность. По ее словам, мешковатые оверсайз-образы уступают место полуприталенным и приталенным силуэтам.