Россиянам назвали страны, где можно заразиться холерой Врач Шмидт: россияне чаще всего заражаются холерой в Египте

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Россияне чаще всего заражаются холерой в других странах, предупредила врач Жанна Шмидт. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что обычно заболевание привозят из Египта, Индии и стран Карибского бассейна. Также очаг холеры около 30 лет существует на Украине. Бактерии находили в Черном и Азовском морях, реках Днепр, Днестр, Южный Буг.

Каждый год [в России] выявляют только единицы случаев, и заражение происходит в других странах. В основном это Египет, Индия, страны Карибского бассейна, — пояснила врач.

Шмидт уточнила, что в случае заражения важно как можно раньше распознать болезнь. Если не оказать помощь вовремя, пациент может умереть в течение суток. При холере очень быстро наступает обезвоживание организма. Специалист добавила, что эта болезнь очень заразна и быстро передается от человека к человеку. Кроме того, бактерии могут распространяться через воду и пищу.

В ООН ранее сообщили о вспышке холеры и распространении острой водянистой диареи в Сомали. В ООН уточнили, что в стране было зафиксировано более 470 новых случаев заболевания и девять смертельных исходов.

До этого стало известно, что почти 8,3 тысячи случаев заболевания с подозрением на холеру зарегистрировано в Судане. В ООН добавили, что уже более 200 человек стали жертвами болезни, что вызывает обеспокоенность в условиях вооруженного конфликта.