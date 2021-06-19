Россиянам рассказали, сколько продлится аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал россиянам сроки сохранения аномальной жары. Об этом пишет РИА Новости.
Синоптик
По предварительным подсчётам, в четверг-пятницу циклон переместится и появятся облака, однако жара сохранится. Такая погода в центре европейской части России сохранится вплоть до субботы.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работу на один час при жаре 28,5 градуса в офисе. При жаре выше 29 градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день на два часа.