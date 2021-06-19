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Россиянам рассказали, сколько продлится аномальная жара

11:00, 21 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал россиянам сроки сохранения аномальной жары. Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик пояснил, что жара появилась из-за антициклона. Температура воздуха продолжит расти до 24 июня. Так, в понедельник, 21 июня, ожидается 31–33 градуса тепла, во вторник, 22 июня, — 31–35 градусов, в среду, 23 июня, — 34–36 градусов.

По предварительным подсчётам, в четверг-пятницу циклон переместится и появятся облака, однако жара сохранится. Такая погода в центре европейской части России сохранится вплоть до субботы.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работу на один час при жаре 28,5 градуса в офисе. При жаре выше 29 градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день на два часа.

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