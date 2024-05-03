Россиянам назвали способ узнать пол будущего ребенка раньше врачей Биотехнолог Ахова: генеалогическое древо поможет узнать пол ребенка без врачей

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Пол еще не родившегося ребенка можно предугадать, не прибегая к УЗИ на сроке 12 недель, пишет портал «Доктор Питер» со ссылкой на специалистов Пермского политеха. Для этого нужно составить статистическую выборку, изучив семейное древо семей мужа и жены.

По словам доктора Ирины Май, пока достоверно не установлено, что какие-либо внешние факторы влияют на частоту формирования пола ребенка. Она также отметила, что, хотя можно угадать пол будущего малыша по тому, насколько часто в семье супруга или супруги рождаются мальчики и девочки, сделать это будет очень затруднительно.

При этом можно предугадать не только пол, но и внешность ребенка, заявила доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха Анна Ахова, однако без гарантий.

Потомки получают от родителей признаки через передачу генов. Оплодотворенная яйцеклетка несет по одному гену от каждого родителя. Поэтому ребенок унаследует признаки обоих родителей, но проявиться могут черты только одного из них или возможна комбинация, — рассказала она.

По ее словам, те черты родителей, которые обязательно появятся у детей, называются доминантными. Кроме них есть признаки, которые могут будто вновь возникнуть через несколько поколений — рецессивные.

Проявление многих признаков зависит от присутствия и экспрессии сразу нескольких генов, подчеркнула Ахова. Так, за цвет глаз отвечают около 150 генов, поэтому существует определенная вероятность рождения кареглазого ребенка у светлоглазых родителей.

Ранее педиатр Нисо Одинаева призвала не давать детям куличи из магазина. По ее словам, из-за их состава они серьезно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша, при переедании у него может случиться тошнота, рвота, расстройство стула.