Россиянам назвали способ скачивать Windows в обход запрета

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что россияне могут продолжать пользоваться уже установленными системами Microsoft и скачивать новые через VPN. Так он прокомментировал информацию о запрете корпорацией скачивать российским пользователям новые ОС Windows 10 и Windows 11, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что из этой ситуации можно выйти разными способами. Первый — это пользоваться тем уровнем обновлений операционной системы, который уже есть, второй — устанавливать их через VPN. При этом, обращает внимание IT-специалист, у России достойной замены Windows нет.

Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows, — сказал Кусков.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft, реализуя исполнение антироссийских санкций, запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11. Компания ещё в начале марта поддержала санкции против России и заявила о прекращении новых продаж и услуг в России.