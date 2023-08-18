Россиянам назвали способ сэкономить на сборах ребенка в школу Общественник Павлов посоветовал переждать ажиотаж в магазинах перед 1 сентября

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

У родителей, которые вспоминают о необходимости подготовить ребенка к школе за две недели до 1 сентября, сохраняется возможность сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, рассказал «Радио 1» зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться как увеличение стоимости, так и определенный дефицит, поэтому в целях экономии ажиотаж в магазинах лучше переждать.

Все товары для учебы лучше закупать либо заранее, например, в начале или середине лета, либо когда определенный ажиотаж спадает. Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное, — посоветовал эксперт.

Он также напомнил о необходимости проверять качество товаров. Для этого он порекомендовал родителям сканировать маркировку на одежде и обуви с помощью мобильного приложения государственной системы мониторинга «Честный знак».

При покупке обуви нужно обязательно проверять, чтобы эта обувь была легальная, чтобы она была официально произведенная, чтобы она была безопасная. Это можно сделать с помощью приложения «Честный знак», там нужно отсканировать QR-код. Одежда также подлежит обязательной маркировке, это тоже подтверждение качества и безопасности, — объяснил специалист.

Кроме того, по его словам, при покупке одежды для школьников, особенно нательного белья, необходимо избегать синтетических материалов и не покупать одежду в сомнительных местах.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Красноярску напомнили, что при выборе школьной формы для ребенка следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, например из льна, хлопка, шерсти или кашемира. В ведомстве подчеркнули, что родители должны обратить внимание на этикетку — там указан состав ткани и рекомендации по уходу.