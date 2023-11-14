Россиянам назвали способ, как определить зараженное мясо Ученый Быстров: определить зараженное мясо можно по документам

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Чтобы не купить зараженное мясо, необходимо попросить у продавца документы от ветеринаров, в которых должны быть данные о проверке здоровья животного, посоветовал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Он пояснил в беседе с LIFE.ru, что на глаз заметить наличие инфекций в продукте невозможно.

Визуально, на глаз любое зараженное мясо от здорового отличить невозможно. На любые мясные изделия должны быть документы от ветеринаров, в которых рассказывается о проверке животного на болезни. Причем речь идет не только о сыром мясе, но и о полуфабрикатах, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что это особенно важно делать в условиях, когда продолжают появляться новые вспышки африканской чумы свиней. Быстров добавил, что эта инфекция сохраняется в мясе больных животных, но не представляет опасности для человека. При этом ученый уточнил, что изучение ветеринарного заключения даст информацию не только об этом вирусе животного, но и о других инфекциях, которые могут навредить здоровью потребителя.

В Михайловском районе Приморского края ранее был введен локальный режим ЧС из-за очага африканской чумы свиней. Массовое заражение животных выявлено на свинокомплексе «Русагро», расположенном в селе Григорьевка.