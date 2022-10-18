Россиянам назвали способ экономии на мобильной связи в условиях роста цен Аналитик Муртазин назвал способом экономии на сотовой связи грамотный выбор тарифа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В условиях роста цен сэкономить на мобильной связи можно в том случае, если абоненты будут правильно подбирать тарифы и здраво оценивать собственные потребности в различных опциях, которые предлагают операторы, рассказал в интервью «Радио 1» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Экономить очень просто — подбирая тот тариф, который наилучшим образом соответствует вашему профилю потребления. Это в первую очередь касается интернета. Надо выбирать тот пакет услуг, который вас устроит. И учитывайте, чем пользуются ваши родственники, на этом тоже можно сэкономить, — рассказал аналитик.

Муртазин добавил, что в настоящее время предлагаемые операторами сотовой связи пакеты очень похожи, в связи с чем имеет смысл выбрать того, кто обеспечивает более качественную мобильную связь.

В то же время эксперт подчеркнул, что даже с учетом подорожания сотовая связь в России стоит очень дешево — и в абсолютном выражении, и относительно зарплат.

Если сравним с Европой, например с Германией, то у нас оплата составляет в среднем в месяц 300 рублей, в Германии это порядка €55, — заключил Муртазин.

Агентство Telecom Daily ранее сообщало, что в 2023 году тарифы на мобильную связь у крупнейших сотовых операторов вырастут на 10–15%. Эти цифры подтверждают и другие аналитические агентства.