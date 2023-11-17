Россиянам рассказали о смертельной опасности энергетиков Врач Павлова: энергетики могут вызвать разрыв аневризмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление энергетических напитков может оказаться смертельно опасным для человека, так как напиток может вызвать разрыв аневризмы, предупредила эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова. В разговоре с Lenta.ru врач подчеркнула, что доза, которая может привести к летальному исходу, зависит от особенностей организма.

Есть такая особенность, как аневризма, <...> это выпячивание стенки сосуда, появляется как дополнительная ниша. И вот это выпячивание — это слабое место. Если там чуть побольше давление или больше гормонов, которые заставляют эти сосуды сжиматься или разжиматься, может произойти разрыв этой аневризмы, и человек погибнет, — пояснила специалист.

Энергетики позволяют человеку работать на «предельных мощностях» организма. По словам Павловой, этот напиток блокирует защитные реакции, которые срабатывают при усталости, чтобы человек не мог случайно навредить своему здоровью.

В Москве ранее 39-летний мужчина скончался, выпив подряд 15 банок энергетика. Мать погибшего отметила, что после напитка сын пожаловался на ухудшение самочувствия. Также у него поднялась температура. Следов насильственной смерти на теле мужчины криминалисты не обнаружили.