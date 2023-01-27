Россиянам назвали симптомы заражения бычьим цепнем Терапевт Чиркова: белые полоски в испражнениях свидетельствуют о заражении бычьим цепнем

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Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что бычий цепень может жить в организме человека годами, почти не проявляя своё присутствие, поскольку специфических симптомов его присутствия не так много. В числе симптомов заболевания могут быть слабость, головные боли, нарушение сна, боли в животе, ощущение переполнения кишечника, отрыжка, перемежающиеся запоры и поносы. В редких случаях червь может вызвать такие осложнения, как холецистит, панкреатит, аппендицит, кишечная непроходимость и так далее.

Четких специфических симптомов [заражения] мало, среди них - отделившиеся членики червя в кале пациента (белые полоски, похожие на лапшу) и шевеление в области заднего прохода, когда членики выходят не в момент дефекации, - заявила терапевт.

Ранее Чиркова рассказала, что в числе рискующих заразиться бычьим цепнем находятся любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, а также женщины, пробующие на вкус свиной фарш. Заражение человека этим ленточным червем происходит при употреблении в пищу недостаточно обработанного мяса или при нарушении гигиенических норм при готовке.