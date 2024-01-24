Россиянам назвали симптомы вновь заявившей о себе венерической болезни Дерматовенеролог Жовтан: главными симптомами сифилиса являются шанкры и сыпь

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Главными симптомами сифилиса остаются шанкры на половых органах, слизистой рта, языке, губах, выпадение волос по типу изъеденного молью меха, а также высыпания на коже, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Наталия Жовтан. Она подчеркнула, что на более поздних стадиях наблюдается увеличение лимфатических узлов и поражение нервных ганглиев. По ее словам, данный недуг считается редкостью, но инфекция «вновь напоминает о себе».

Сифилис считался редкостью, но сейчас вновь напоминает о себе. Главными симптомами являются не только шанкры на половых органах, слизистой рта, языке и губах, но и выпадение волос по типу изъеденного молью меха. Позже увеличиваются лимфатические узлы, в третичном периоде поражаются нервные ганглии. Спустя 10 недель после заражения появляются высыпания на коже, — отметила Жовтан.

Она подчеркнула, что современные методы лечения и диагностики позволяют полностью излечиться от сифилиса, но лабораторные показатели могут долго сохранять иммунный ответ на перенесенную инфекцию.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.