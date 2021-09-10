Россиянам назвали симптомы отравления арбузом или дыней

Отравиться непосредственно арбузом или дыней нельзя, причиной могут стать удобрения, которые попадают в плоды. Тогда симптомами станут рвота, диарея и другие признаки интоксикации: подъём температуры, слабость. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

По его словам, причиной отравления может стать какое-то химическое вещество, попавшее в плод. В случае появления каких-либо симптомов специалист посоветовал хорошо промыть желудок.

Если человек в состоянии, нужно выпить тёплой воды и вызвать у себя рвоту. Это можно сделать до приезда скорой помощи. Даже самостоятельное промывание желудка даёт хороший результат, — объяснил Покровский.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в больницу с отравлением попала семья из трёх человек: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.