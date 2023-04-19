Россиянам назвали симптомы гипервитаминоза Биолог Мальцева: гипервитаминоз может вызвать интоксикацию организма

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Избыток витаминов в организме — гипервитаминоз — может стать причиной интоксикации. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева. Особенно она предостерегла от злоупотребления витаминами А и Е. В частности, переизбыток витамина А может негативно повлиять на пренатальное развитие ребенка у женщин.

Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например, БАД. Передозировка здесь может быть. Также стоит быть острожными при приеме витамина А. Если в первом триместре беременности принимать его в повышенных дозах, это может привести к рождению ребенка с какими-то уродствами. Витамин А обладает тератогенной токсичностью, — рассказала Мальцева.

Она отметила, что гипервитаминоз сложно диагностировать, поскольку его признаки напоминают очень многие заболевания. Так, при избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли может жаловаться на судороги и проблемы в кардиологии. При этом те же судороги могут наблюдаться при дефиците кальция, магния и других элементов. При переизбытке витамина А могут наблюдаться головные боли, слабость, боли в животе.

По словам Мальцевой, меньше всего следует опасаться принимать витамин D, поскольку он редко приводит к гипервитаминозу, однако полностью исключать такой вариант нельзя. На избыток этого витамина указывают те же признаки, что и на его дефицит — повышение давления, запоры, брадикардия, повышение температуры.

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