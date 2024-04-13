Назван способ оформить на себя дачный дом без судебных тяжб Депутат Гаврилов: до 1 марта 2031-го можно оформить дачный дом по «упрощенке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Право собственности на дачный дом можно оформить в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что в аналогичном порядке россияне имеют право стать полноценными владельцами недвижимости, возведенной на земельном участке до 4 августа 2018-го.

По его словам, для этого нужно собрать пакет документов: заявление с приложением копии паспорта, технический план постройки. Собеседник добавил: необходимы правоустанавливающие бумаги на соответствующий участок (договор купли-продажи, например, представляется, если право на землю не зарегистрировано в ЕГРН).

Если нет технического плана, то необходимо заключить с кадастровым инженером договор подряда на проведение кадастровых работ. При этом сведения о садовом доме (за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке) указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации об объекте недвижимости, — подчеркнул Гаврилов.

Депутат напомнил: все документы нужно сдать в Росреестр через МФЦ лично или через представителя, через нотариуса. Гаврилов отметил: бумаги также можно предоставить через личный кабинет на сайте Росреестра.

После сдачи всех документов при проведении правовой экспертизы представленных документов Росреестр проверяет соответствие садового дома ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использования территорий (при наличии), а также предельным параметрам объектов ИЖС, установленным законодательством и местными правилами землепользования и застройки, — подытожил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.